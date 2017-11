Das Glück der Erde...

...liegt auf dem Rücken der Pferde. Genau dieses Glück möchten die Mädels vom Reitverein Thierhaupten gerne mit ihrer Weihnachtsaktion "Zeit mit Pferden schenken" mit Kindern aus sozial schwachen Familien teilen.

Hufgeklapper und Pferdeduft, davon Träumen schon die ganz Kleinen. Dieser Traum muss für viele Kinder oft unerfüllt bleiben.Deswegen haben sich die Einstellerinnen der Reitanlage Meir in Thierhaupten zu Weihnachten etwas ganz Besonderes einfallen lassen: sie möchten Kindern, denen der Wunsch vom Reiten nicht erfüllt werden kann, Zeit mit ihren Pferden schenken und so Kinderherzen höher schlagen lassen.Stallalltag erleben, Pferde ausgiebig putzen und pflegen, Futter vorbereiten und füttern, Zeit für Streicheleinheiten nehmen, Fragen stellen rund um die Vierbeiner und vielleicht auch ein wenig reiten...Wenn Pferde die Augen Ihres Kindes zum Strahlen bringen oder Sie Kinder kennen denen Sie diesen Wunsch erfüllen möchten bewerben Sie sich mit ein paar Zeilen warum genau Ihr Kind diesen Tag erleben darf mit Name und Alter bis zum 01.12.2017 unter