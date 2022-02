Langerringen : Gennach |

Entdecken Sie gemeinsam mit dem Landesbund für Vogelschutz die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt im Gennachmoos.



Treffpunkt ist die Kreuzung Äußere Dorfstr. / Birkenseeweg in Gennach. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldungen sind bis 31. März per E-Mail an lpv@lra-a.bayern.de oder telefonisch unter 0821/3102-2852 möglich. Weitere Veranstaltungshinweise auf der Homepage www.lpv-landkreis-augsburg.de unter Aktuelles & Infos.