9. Zeulenrodaer Modellbahnausstellung

Jetzt beginnt wieder die Zeit der Ausstellungen, wo Modellbahnvereine dem Publikum in den kommenden Monaten, wieder ihre liebevoll gestalteten "Modellbahnwelten" präsentieren. Am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Oktober, ist es wieder soweit: Die Modellbahnfreunde öffnen ihre Tore zur neunten Modelleisenbahn-Ausstellung und Börse. Jeweils von 10 bis 17 Uhr zeigen zahlreiche Aussteller ihre Anlagen der verschiedenen Spurweiten und Epochen von Spur N bis Gartenbahn.



Ein besonderes großes Highlight ist am Wochenende für Modelleisenbahnfans die etwa 13 x 4 Meter große Gartenbahnanlage von Matthias Schwinger aus Zeulenroda. Die große Gartenbahnanlage präsentiert sich den Besuchern mit viel Dampf und Geräuschen.



Auf ihrer Reise durch eine einzigartige Phantasiewelt fahren Züge durch verschiedenste Landschaften. Sehr historisch geht es bei Fischer aus Klingenthal zu.



Im Rahmen der Modellbahnausstellung in Zeulenroda präsentiert sich Heinz Arndt aus Elsterberg eine Modulanlage, die er über die Jahre zusammengestellt hat. Auf der Modulanlage bewegten sich nicht nur die Züge, sondern auch Menschen und Tiere. Mit einem Querschnitt unterschiedlichster Landschaften sowie der Liebe fürs Detail lockt er die Besucher an seine Modelleisenbahnanlage.



Modelleisenbahnausstellung

26.10. 2019 und 27.10.2019

Uhrzeit: 10:00 bis 17:00 Uhr

Ort: Autohaus Jürgen Leistner