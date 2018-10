Anzeige

Kurs zur Kommunikation für Angehörige von Demenzkranken

Fischach: Altenheim Schloss Elmischwang | Der zweitägige Kurs zur Kommunikation mit Demenzkranken findet am Freitag, den 9. November 2018 und Samstag, den 16. November 2018 jeweils von 14 Uhr bis 17 Uhr im Altenheim Schloss Elmischwang, Elmischwang 1, 86850 Fischach statt.



Die Seniorenberatung – Fachstelle für pflegende Angehörige des Landratsamtes Augsburg bietet für Angehörige von Demenzkranken eine Schulung über verstehenden Umgang und die richtige Kommunikation mit verwirrten Menschen an.



Die mit der Krankheit verbundenen Veränderungen und Beeinträchtigungen des täglichen Lebens führen häufig zur Überforderung der Angehörigen. Die Wesensveränderung des Kranken erschwert die Kommunikation und den Umgang mit dem Betroffenen. Wer richtig auf das unangepasste Verhalten von Demenzkranken reagiert, bewältigt den Alltag besser, kann verhindern, dass Situationen eskalieren und schont seine Nerven.



Die Teilnahme ist kostenlos. Es ist jedoch eine vorherige Anmeldung erforderlich, da die Teil-nehmerzahl begrenzt ist. Weitere Informationen bzw. Anmeldungen bei der Seniorenberatung – Fachstelle für pflegende Angehörige unter Telefon (0821) 3102-2705, -2707, -2718 oder -2719 oder per E-Mail an seniorenberatung@lra-a.bayern.de.

