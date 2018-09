Weihnachtliche Ausstellung

Langenmosen : Geschenke Karmann |

Voranzeige unserer weihnachtlichen Ausstellung am 10.11.2018



Bald ist es nun wieder soweit!



Weihnachten rückt näher.



Aus diesem Grund möchten wir mit Ihnen unsere 11. weihnachtliche Gartenausstellung und 20 JAHRE GESCHENKE KARMANN feiern.



Diese findet am Samstag den 10. November von 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr statt.



Gegen eine Spende bietet Geschenke Karmann Kaffee, Tee, Glühwein und selbstgebackene Kuchen an.



Der Eintritt zur Ausstellung ist wie immer FREI !!!



Für's leibliche Wohl sorgen Hannes und Florian Karmann.

Im eigens errichteten und neu gestaltetem Biergarten kann man sich gegrillte Steaks, Würstelsemmel, Pommes, Chicken Nuggets und selbst gemachte Hamburger schmecken lassen.



Von 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr werden uns die Kinder der Edelshausener Tanzgruppe unterhalten.

Die Spende von Kaffee, Tee, Glühwein, Kinderpunsch und Kuchen geht im ganzen an die Edelshausener Kindertanzgruppe.



Unsere Aussteller die sich in diesem Jahr an unserer Ausstellung beteiligen



Baumann Andreas, Drexler (Langenmosen)

Kottmann Sylvia, Tiffanyglas (Schrobenhausen)

Haack Sabine, gestricktes und gehäkeltes (Peutenhausen)

Feiertag Thomas, Gips und Beton (Unterbernbach)

Familie Schiereiss, Eisen, Holz, Glas (Thierhaupten)

Kreitmeir Astrid, Töpfern (Rohrenfels)

Imkerei La Ruche, Honig (Schrobenhausen)

Seiler Josef, Motorsägenkunst, Mosaik (Ehekirchen)

Seiler Mathias, Holzlampen (Ehekirchen)

Karmann Florian und Hannes, Grillen (Malzhausen)

Edelshausener Kindertanzgruppe (Edelshausen)

Rimatzki Silke, Dotting, (Stein Mandala Schrobenhausen)

Baierl Jutta, Cleafin, (Langenmosen)

Neumann Thomas, 3D-Drucker +Vorführung, (Malzhausen)

Neumann Nadia, Kosmetik, (Malzhausen)

Baldauf Anne, Kerzen, (Langenmosen)

Wirsig Pippa, Schmuck, (Schrobenhausen)

Gabriel Karin, Tupperware, (Aresing)

Erhardt Steffi, AEG Staubsauger, (Kühbach)

Franziska und Kathrin, Plasma-Metall-Schweißarbeiten, (Unterhausen)



Änderungen sind nicht auszuschließen



Familie Karmann mit Team freut sich auf Euer Kommen