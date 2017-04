Langenmosen : Malzhausen |

Töpfern, Kreitmeir Astrid (Neuburg)

Drahtliebe Schmuck, Hammerl Katja (Ehekirchen)

Cleafin, Baierl Jutta (Langenmosen)

Imkerei, La Ruche (Schrobenhausen)

Tupperware, Gabriel Karin (Aresing)

Steinguss, Huber Valerie (Niederdorf)

Tiffanyglas, Kottmann Sylvia (Schrobenhausen)

PartyLite, Baldauf Anne (Langenmosen)

Filzarbeiten, Echter Tanja (Alteneich)

Papiergeschenke, Piesker Sabine (Schrobenhausen)

Flechtware, Augustin Steffi (Aresing)

Grußkarten, Kaiser Verena (Eppertshofen)

Drexler, Baumann Andreas (Langenmosen)

Tee- und Schokoladenhaus, (Schrobenhausen)

Zuckerwatte, Rimbeck Nicole (Langenmosen)

Holzstelen mit Acryleinsätze, Schrittenlocher Susanne (Unterbernbach)

Deesse, Neumann Nadya (Malzhausen)

Unikate aus Holz, Glas und Metall, Schiereis Imkerei, Hofmann Paul jun. (Weilach)

Roswitha (Tierhaupten)

Vogelhütten, Gutmann Ulrike (Eurasburg)

Eistüte, Link Evelyn (Grasheim)

Toskanaformschnitt, Kreutmayr Traudl (Zahling)

Selfiebox, Foto Krammer (Schrobenhausen)

Strandbuggy fahren





Ein besonderer Anlass zum feiern!



10. Gartenausstellung bei Geschenke Karmann in Malzhausen



Zu diesem besonderen Anlass haben wir viele tolle Angebote für Sie.



Des weiteren gibt es als besonderes Extra einen kostenlosen Erinnerungsschnappschuss aus der Selfie Box.

Eine kostenlose Fahrt mit einem Strandbuggy macht das Ganze zu einem unvergesslichen Tag.



Vor Ort präsentieren verschiedene Aussteller Ihre zum Teil selbst und liebevoll gefertigten Produkte an.

Schöne Töpferware, Unikate aus Holz, Glas und Metall, sowie Dekoration für Garten, Haus und Hof werden bei Geschenke Karmann präsentiert. Naturobjekte, tolle Filzarbeiten, Papiergeschenke, Tiffanyglas und sehr schöne Grusskarten lassen so manchen Besucher die Zeit vergessen. Tupperware, Partylite, sowie liebevoll gefertigter Drahtschmuck darf auf keiner Ausstellung fehlen. Honig, Honigprodukte sowie Propulis und Seifen sind auch mit dabei. Ebenfalls mit dabei sind Kosmetische Produkte von Deesse, und Cleafin. Ein Drexler, selbstgefertigte Vogelhütten, sowie Holzstelen mit Acryleinsätzen lassen so manches Herz höher schlagen. Glasstäbe, Herzen, Säulen, Engel, Heiligenfiguren, Minigärten, Tischdecken und kunstvoll dekorierte Kleinigkeiten sind zum Bestaunen. Das Tee und Schokoladenhaus aus Schrobenhausen, besondere Weine von Breitsameter Waltraud, Toskanaformschnitt sowie Foto Bitterwolf sind ebenfalls dabei.

Für Euren süßen Gaumen gibt es Honig, Zuckerwatte, Süßigkeiten sowie selbstgemachtes Eis aus Grasheim.



Lassen Sie sich von unserem vielfältigen Angebot auf unserem Gelände überraschen und nutzen Sie die Gelegenheit für so manch schönes Schnäppchen.



Familie Karmann bietet auch heuer wieder Kaffee und Kuchen gegen eine Spende an.

Der Erlös geht im ganzen an die Edelshausener Kindertanzgruppe die uns mit Tanzeinlagen und Schminken beeindrucken werden.



Die Kuchen sind Spenden von Bekannten, Verwandten, Kunden, der Kindertanzgruppe und unseren Ausstellern. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen mitwirkenden die das ganze erst möglich machen, recht herzlich bedanken.



Für das leibliche Wohl ist natürlich auch bestens gesorgt. Grillmeister Franz Rimbeck und Helmut Burger mit Ihren Familien sorgen für lecker gegrillten Steak- und Würstelsemmel, Pommes, Chicken Nuggets und einem sehr guten Schaschliktopf das man sich in einem kleinen gemütlichen Biergarten schmecken lassen kann.



Die Familie Karmann mit Team freut sich auf Ihr Kommen!