Workshop - Angepasste Selbstverteidigung für Senioren - ab 10.01.2020

Gleich zu Beginn wollen wir mit einem Klischee aufräumen: Es geht nicht darum einen Rentner zu einem Krieger auszubilden.Es geht darum unsere Kursteilnehmer wehrhafter zu machen.



Wer nicht in eine Operrolle fällt, hat das Risiko eines Übergriffes schon um ein Vielfaches verringert.



In unserem Workshop wird das Rüstzeug vermittelt um Gefahrensituationen frühzeitig zu erkennen und sich dieser entziehen zu können.Wer Angst hat, der ist aufmerksam. Also ist Angst haben etwas Gutes. Es darf nur nicht zu einer Shockstarre kommen.Gerade im Alter verfügen viele Menschen nicht mehr über die Kraft oder die Beweglichkeit, daher sind klassischen Kampfsport-Techniken ungeeignet.Bei der Selbstverteidigung für Senioren geht es darum einfache Verteidigungstechniken zu vermitteln, die auch mit Unterstützung von Alltagsgegenständen hocheffizient wirken.Die Meisten Bewegungen kennst du aus dem Alltag. Zwei Bewegungen sind nötig eine Schranktür zu öffnen. Richtig ein- und angesetzt, werden daraus wirksame und für das Gegenüber schmerzhafte Selbstschutzgriffe.Aber auch bewegungstechnisch eingeschränkte und körperlich weniger belastbare Senioren sind in der Lage, ein Zeichen zu setzen.Hierfür eignen sich. Auf die richtige Art gegen den Handrücken oder das Gesicht geschlagen, könnten im Ernstfall dazu dienen jemandem schmerzhaft zu signalisieren, kein wehrloses Opfer zu sein.Trotz all der Möglichkeiten möchten wir noch einmal betonen, dass der Kurs sich primär auf Vermeidungsstrategien eines Kampfes fokussiert.Der Workshop startet am 10.01.2020 und findet an den nächsten 5 folgenden Freitagen bei uns in der Kampfkunstschmiede statt. Dauer mindestens 90 Minuten.Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann bitte anmelden.Kosten p.P. gesammter Kurs 60€Um die hohe Qualität es Trainings zu gewährleisten sind die Plätze begrenzt.Zukunftsaussicht: Wenn ein Dauerhaftes Interesse besteht sich körperlich und geistig mit der Kampfkunst zu beschäftigen, sind wir gerne bereit einen Regeltermin einzurichten.