Wir sind die Judomäuse!

VfB Langenhagen. Traditionell ist vor den Ferien Minimausprüfung. Auch an diesem hochsommerlichen Montag hatten sich noch einige Judomäuse in die Halle begeben und legten unter den wachsamen Augen von Maskottchen BdK ihre Minimausprüfung ab. In brütender Hitze absolvierten sie den Altersrundenlauf, machten Hampelmann, Schulbkarre und Turnerrollen und zeigten dem Publikum, dass sie auch schon ein paar Judotechniken gekonnt auf die Matte bringen können. Arne Krieger und Lyo Mouratis demonstrierten zudem noch ihre Wurf- und Bodentechniken für den weißgelben Gürtel und waren hellauf begeistert, als Trainerin Andrea Mach ihnen im Anschluss an die Prüfung die Urkunde für den weißgelben Gürtel überreichte. Über ein neues Mausabzeichen auf ihrem Judogürtel freuen sich Alicia, Clemens, Emil, Lennart, Nila, Peter und Rehan.Jetzt machen die Judomäuse erst einmal ihre wohlverdienten Sommerferien, bevor es danach wieder auf der Matte losgeht. Wo und wann wir zu finden sind, verrät die Vereinshomepage www.vfb-langenhagen.de