TSV Godshorn: E-Jugend startet mit neuen Trikots in die nächste Saison

Mitspieler gesucht

Die Mannschaft freut sich über neue Mitspieler, die Spaß am Fußball haben und bereits in einem Verein Erfahrungen sammeln konnten. Der TSV Godshorn bietet ein engagiertes, lizensiertes Trainerteam und die Möglichkeit sich in einer tollen Mannschaft weiterzuentwickeln. Trainiert wird dienstags von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr und freitags von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr auf der Sportanlage des TSV Godshorn am Spielplatzweg.Fußballbegeisterte Jungs des Jahrgangs 2007 können sich bei Trainer Christian Czarnecki zum Probetraining unter 0171/ 1439583 anmelden.