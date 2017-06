Anzeige

Spielersuche beim SC Langenhagen

SC Langenhagen Abteilung Fußball

sucht Spieler für die kommende Saison



Wenn Du Lust auf Fußball hast und noch einen Verein suchst, komm mit Deinen Freunden zum ambitionierten SC Langenhagen.

Wir suchen für die Jahrgänge 2008 – 2010 ( F und E Junioren ), 2003-2004

( C- Junioren ) sowie für eine neue B-Jugend ( 2001-2002 ) noch Spieler.

Der SC Langenhagen hat eine hervorragende Sportanlage mit 5 Rasenplätzen sowie für die Winterzeit zusätzlich noch 2 Aschenplätze. Die Umkleidekabinen wurden gerade nach einer Brandstiftung renoviert.

Bei unseren Trainer handelt es sich um qualifizierte Trainer, das heißt, dass fast alle eine Trainerlizenz beim NFV abgelegt haben.

Unsere Spieler sind daher gut ausgebildet, was sich auch bei der Sichtung durch den Niedersächsischen Fußballverband zeigt. Dort sind diverse Spieler in den Auswahlmannschaften. Auf unserer Anlage findet auch das Training des NFV Stützpunktes Hannover Ost statt.

Den großen Vereinen in Niedersachsen ist das ebenfalls bekannt. Von denen sind in letzter Zeit mehrfach Spieler zur Sichtung eingeladen worden.

Also nicht lange warten kommt einfach zum Training auf unser Anlage.



Ansprechpartner der Jahrgänge 2008 -2010

Martin Lambert Tel.: 0157-53591452



Ansprechpartner der Jahrgänge 2003 – 2004

Udo Zemke Tel.: 01525 196 3666



Ansprechpartner der Jahrgänge 2001 – 2002

Sven Rode Tel.: 0175 400 3420

Helmut Czelustek Tel.: 0176 8458 1001



Also nicht lange warten sondern schnell mit uns Kontakt aufnehmen. Wir freuen uns auf Eure Rückmeldungen bzw. Anfragen



SC Langenhagen

Abteilung Fußball

