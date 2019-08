Sommerferien in Langenhagen, der MTV bot Fußball und Tennis an.

Die Sommerferien sind lang und nicht jeder begibt sich auf ausgedehnte Urlaubsreisen. Um dennoch die Zeit fröhlich und interessant zu gestalten, bietet die Stadt Langenhagen seit vielen Jahren ein Kreativprogramm für Kinder und Jugendliche an. Ein ganzes Heft voller Möglichkeiten erscheint jährlich, in dem man sich über die Möglichkeiten informieren kann. Ob sportlich oder künstlerisch, mit Reisen oder Besichtigungen, jedenfalls gibt es eine Menge von erlebnisreichen Angeboten. Vereine und Organisationen werden dabei mit eingebunden. „Wir wünschen euch eine schöne erlebnisreiche Ferienzeit mit vielen neuen Eindrücken. Eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur der Stadt Langenhagen“, so lautete die AusschreibungDer MTV Engelbostel-Schulenburg bot auch dieses Jahr wieder Aktivitäten mit den Sportarten Fußball und Tennis an. Je zwei Tage konnten Langenhagener Kinder zwischen 6 -12 Jahren, Anfänger oder Fortgeschrittene, die genannten Disziplinen kennen lernen. Das Angebot ist kostenfrei und konnte ohne Voranmeldung in Anspruch genommen werden.Beim Fußball kamen fast 30 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 5 und 12 Jahren kamen im Schnitt in den letzten Wochen zum Fußballangebot des MTV Engelbostel-Schulenburg. Die Trainingsmethode „Funino“ ist DER neue Trend im Kinder- und Jugendfußballbereich. In unterschiedliche Altersgruppen aufgeteilt spielen die Teilnehmer in 3er-Mannschaften auf einem 32x25 Meter großen Feld auf jeweils 2 kleine Tore. Heute waren 4 Felder aufgebaut. Es gibt viele verschiedene Spielvarianten, von denen einige hier trainiert wurden. Bei den jüngeren Kids läuft alles noch ganz entspannt und es soll das Ballgefühl gefördert werden. Fragt man Nikita und Said, beide 5 Jahre alt, was ihnen am meisten Spaß gemacht hat, kommt ganz klar „Fußball spielen“ als Antwort. Sie haben sehr viel Spaß an der Methode. Da es keinen Torwart gibt, konnte Nikita an diesem Tag bereits 11 Tore schießen. Das Erfolgserlebnis steht hier ganz weit oben!Bei den älteren Teilnehmern liegt dann schon mehr der Fokus auf den Zweikämpfen und dem schnellen Umschaltspiel. Zum Beispiel fördert die „Leo Messi“ Methode die Kreativität und Spielintelligenz und viele Wiederholungen führen am Ende zum Erfolg. Auf jedem Feld betreut ein Funino-Trainer die Kids, gibt viele Tipps zum Spielablauf und motiviert, wenn es mal nicht so gut läuft. Die Trainer achten sehr auf ein faires Miteinander und gleichstarke Mannschaften. Für eure Zeit möchten wir ein ganz großes Dankeschön aussprechen. Ohne euch wären solche Aktionen nicht möglich. Hoffentlich habt ihr nächstes Jahr wieder Zeit, um so viele Kinder und Jugendliche glücklich zu machen!!!Im Tennis wurden die Grundschläge wie Vorhand, Rückhand und sonstige Schlagtechnik geübt, ließ Tennislehrerin Regina Reimers-Schlichte wissen. Und zum Schluss gibt es immer tolle Matches, in denen das Geübte ausprobiert werden kann, ergänzen die Trainer. Natürlich wird das ganze durch einen Aufwärm- und Fitness Parcours ergänzt und die Methodik der Sportarten in Theorie und Praxis erläutert.Neben Vereinsmitgliedern sind auch externe Kinder und Jugendliche mit von der Partie. „Ein schöner Nebeneffekt ist dabei, dass wir durch die Aktionen neue Vereinsmitglieder gewinnen können, wenn den Kindern die Sportarten zusagen“, freut sich Vorstandsmitglied Regina Reimers-Schlichte.