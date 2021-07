Sommerferien in Engelbostel, der MTV bot Handball und Tennis an.

Das Equipment stellte der Verein zur Verfügung. Beim Tennis bekam jedes Kind einen Tennisschläger, und im Handball lagen genügend Kinderbälle bereit. Nach kurzer Aufwärmphase starteten die Trainer mit verschiedenen Übungseinheiten. Zu diesem Zweck waren verschiede Fitness Parcours aufgebaut. Ergänzend erklärten die Trainer/innen in die Methodik der speziellen Sportarten, bevor es an die Technik oder Praxis ging. Im Tennis wurden die Grundschläge wie Vorhand, Rückhand und sonstige Schlagtechniken geübt. Im Handball wurden prellen, fangen, abspielen, Torwurf und weitere Balltechniken trainiert.Im letzten Teil der Übungsstunden war dann freies Spiel angesagt. Die Tennisspieler/innen versuchten Ballwechsel zustande zu bringen, im Handball spielten 2 Mannschaften gegeneinander. Besonders dort ging es hoch her. Man schnappte sich den Ball, rannte zum gegnerischen Tor und versuchte den Ball dort zu versenken. Fiel ein Tor, war der Jubel riesengroß. „Gib mir den Ball“, war der häufigste Zuruf. Am Ende der Stunden waren alle „ausgepowert“ und froh dabei gewesen zu sein.„Ein schöner Nebeneffekt ist, dass wir durch die Aktionen neue Vereinsmitglieder gewinnen können, wenn den Kindern die Sportarten zusagen“, freut sich Vorstandsmitglied Regina Reimers-Schlichte.