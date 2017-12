Preisskat, eine jährliche Veranstaltung in der Adventzeit.

30 Skatspieler, die gleiche Zahl wie im letzten Jahr, trugen sich in die Anmeldeliste ein. An 10 Tischen wurde über 3 Runden gespielt, wobei vor jeder Runde die Zusammensetzung der Spieler neu ausgelost wurde. Eine lockere und entspannte Atmosphäre herrsche im Mehrzweckraum des MTV Engelbostel-Schulenburg. Zu keiner Zeit kam Missstimmung auf, bemerkte die Turnierleitung am Schluss der Veranstaltung. „Also kein Streit und keine Verletzten“, scherzte Ottomar Giebel ergänzend.Das Skatturnier wurde von 1994 bis 2013 vom Ehrenmitglied Bernd Lawrenz organisiert. Seit 4 Jahren nun führen Marion und Jan Danielsen und Ottomar Giebel das Turnier durch.