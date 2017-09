Mit dem Blaugurt ins zweite Halbjahr

VfB Langenhagen. Direkt vor den Sommerferien fand eine Blaugurtprüfung in der Vovinam-Sparte des VfB Langenhagen statt. Vovinam - Việt Võ Đạo ist eine vietnamesische Kampfkunst und das Graduierungssystem unterscheidet sich von den hier eher bekannten Budosportarten. So beginnt man im Vovinam mit dem blauen Gürtel mit verschiedenen Caps, während die Trainer einen gelben Gürtel tragen. Alle Prüflinge waren in Topform und mussten vor den Augen der Trainer Daniel und Hamid alles zeigen, was sie im letzten Jahr gelernt haben. Nach guten Leistungen der Prüflinge verkündeten die Prüfer, dass alle bestanden haben. Nach der traditionellen Gürtelzeremonie tragen jetzt Maja Bause, Jan Haase und Nicole Lenz den Blaugurt und Daniel Lenz und Kristian Matt den 2 Kindercap. Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung.Wer sich für Vovinam - Việt Võ Đạo im VfB Langenhagen interessiert, ist herzlich zum Schnuppertraining eingeladen. Wann und wo wir zu finden sind sowie weitere Eindrücke finden sich auf der Vereinshomepage www.vfb-langenhagen.de