"Meine Mädels waren einfach super!"

Langenhagen : TSV GODSHORN |

E-Juniorinnen des TSV Godshorn feiern 5:0 Auswärtssieg

Die E-Juniorinnen des TSV Godshorn gingen im Auswärtsspiel gegen die Mädels des PSV GW Hildesheim in der zehnten Spielminute durch Victoria Halle in Führung. Durch dieses Tor gewannen die Godshornerinnen an Selbstbewusstsein und spielten mutig nach vorn.Kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit verwandelte Victoria nach einem Handspiel einer Hildesheimerin einen Strafstoß für die TSVlerinnen zum 2:0. Innerhalb von 5 Minuten bauten die Gäste aus Godshorn die Führung durch Treffer drei und vier von Victoria weiter aus.Anschließend parierte TSV Tormädchen Marie Krause glänzend einen Strafstoß, nachdem dieses Mal ein Handspiel durch die Godshorner gepfiffen wurde. Hiernach setzte sich Stürmerin Lara Erlhoff im gegnerischen Strafraum durch und netzte erfolgreich zum 5:0 Endstand ein.Trainer Uwe Liersch sagte nach dem Spiel:" Meine Mädels waren super! Die Freude über diesen Sieg ist einfach riesig!"Mädchen der Jahrgänge 2008 und jünger, die Teil dieses Teams sein möchten, melden sich bitte bei Uwe Liersch unter 01522-8640797.TSV Godshorn: Marie Krause (TW), Hanna Kreiser, Lara Erlhoff (1), Samira Hattendorf, Ines Rethoret-Marei, Mara Schumann, Viktoria Halle (4), Mila Delke, Mara Kues, Lene Maurer und Taliah Kirca