Linedance für Anfänger

Langenhagen : Clubheim des SCL |

Ihr sucht nach einer Sportart die nicht nur Training bedeutet sondern auch Spaß macht?





Dann ist Line Dance genau das Richtige für Euch! Es verbindet Sport mit Spaß und tut einfach der Seele gut.Beim Linedance braucht man keinen Partner, es ist leicht zu erlernen, und es gibt keine Altersgrenze.Man tanzt allein aber in der Gruppe in Reihen neben- und hintereinander gemeinsam.Einfache Choreographien sind in kurzer Zeit erlernt, so dass man sich schon schnell der Musik anpassen kann.Es wird zudem längst nicht mehr nur nach Country-Rhythmen getanzt, sondern ebenso zu Rock und Pop.Außerdem bringt Line Dance viele gesundheitliche Vorteile mit sich!Herz- und Kreislauftrainingfördert das Gleichgewicht und die Koordinationtrainiert das GehirnKurs für Anfänger vom 9.8. bis 11.10.2018im SCL-Clubheim, Leibnizstr. 56, 30853 LangenhagenAnmeldung über Tel. 0511 772275 (Mo-Fr 10.00-12.00 Uhr)oder http://www.scl-aktuell.de/kurs-angebot/line-dance/