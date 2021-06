Karlotta Sorembe wieder vorn dabei

Langenhagen : MSC Polizei Hannover |

Auch beim zweiten Saisonlauf konnte sich Karlotta ganz vorne platzieren.

Heute ging es für die sechs Starter aus der Jugendgruppe des KCL Luthe e. V. im ADAC an den Flughafen Hannover. Selbstverständlich zum Kartslalom, der Urlaub muss noch ein wenig warten. Es stand der zweite Lauf der ADAC-Regionalmeisterschaft an.Das beste Ergebnis konnte dabei Karlotta in der K2 einfahren, die mit ihrem vierten Platz nur knapp das Podium verpasste. In der K4 fuhren Noah und Simon ihre ersten Saisonrennen und konnte nun in der K4 erste Erfahrungen sammeln. Noah kam auf Platz 8 und Simon wurde Zehnter bei zehn Startern.In der K3 gingen drei Kinder an den Start. Hier herrschte der größte Andrang, 29 Kinder stellten sich dem Wettbewerb. Nick kam auf Platz 14, Elias wurde 18. und Lüke errang Platz 27.Am nächsten Sonntag veranstaltet der KCL Luthe dann sein Heimrennen.