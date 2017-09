Internationaler Fußball mit anschließendem Grillevent und Disko beim TSV Godshorn

Langenhagen : TSV GODSHORN |

Am Samstag, den 09.09.2017 ab 14.00 Uhr ist bereits zum dritten Mal

der FC Popesgrove aus London Gast beim TSV Godshorn. Der Fußballklub aus dem Londoner Stadtteil Twickenham wurde 1964

gegründet und spielt seitdem wöchentliche Partien gegen Teams aus der

Gegend als „Veteran“ Team (+ 35 Jahre). Eine Kreisklasse oder Kreisliga

wie hier in Deutschland bei den Senioren gibt es in England nicht, deshalb

spielt man oft für soziale Zwecke und auch um die Fitness beizubehalten.

Twickenham ist in erster Linie für das riesige Rugby Stadion mit einer

Kapazität von 82.000 Zuschauern bekannt. Nach dem neuen Wembley-Stadion ist die Rugby Arena die zweitgrößte Sportstätte in England und das

größte für Rugby Union errichtete Stadion der Welt.

Die Mannschaft um Team Manager Rob Kenny ist sehr reisefreudig -Ausflüge nach Amsterdam, Paris, Prag, Mailand, Teneriffa und jetzt wieder

Hannover zeigen dies deutlich.

Am Samstag, den 9.9.17 um 14.00 Uhr wird wieder einmal die

Nationalhymne beider Länder auf dem A-Platz des TSV Godshorn am

Spielplatzweg erklingen. Der TSV Godshorn wird gegen den FC Popesgrove

mit einem Senioren All-Star Team antreten – spannende internationale

Duelle sind zu erwarten. Der Eintritt zu diesem Event ist frei. Mit einem

anschließenden Grillevent und Disco für jeden wird der Deutsch-Englische

Tag beim TSV Godshorn ausklingen.