„Handball-Grundschulaktionstag“ gemeinsam mit dem MTV.

Viele Kinder lernten schnell, den Ball gezielt zu werfen, ihn in Schlangenlinien zu prellen, über Hindernisse wie Kästen zu laufen und zu springen, zu balancieren und vieles mehr. Die Übungsleiter waren zur Stelle, um Anweisungen zu geben und zu korrigieren. Großen Spaß bereiteten den Schulkindern die Abschluss-Spiele. Jedes Team versuchte unter großem Jubel der Mitspieler möglichst viele Tore zu erzielen. Dafür hatte man Matten an die gegenüber liegenden Hallenwände gestellt, die es zu treffen galt. Als kleine Belohnung erhielt jeder Teilnehmer am Ende einen Handball-Spielpass mit dem Motto: „Du hast gezeigt, was du kannst, bleib am Ball!“Der AOK Handball-Grundschulaktionstag ist eine gemeinsame Aktion des Deutschen Handballbundes (DHB) und der Handball-Landesverbände. Er findet jährlich einmal statt und hält Einzug in die Sporthallen der Grundschulen. In zwei Schulstunden können Schüler*innen beim offiziellen Handball-Spielabzeichen des DHB – dem sogen. „Hanniball-Pass“ – ihre persönlichen Fähigkeiten austesten. So können Kinder viel Freude für den Handball-Sport entwickeln. (Siehe auch die Ausschreibung des DHB www.handball-grundschulaktionstag.de).Für die Grundschule Engelbostel und dem MTV ist es fast schon eine Pflichtveranstaltung! Unser Verein ist interessiert daran, Kinder für den Handballsport zu gewinnen. Das Training für Kinder findet statt dienstags 17:00 Uhr -18:30 Uhr und sonntags 10:00 Uhr -11:30 Uhr in der Grundschule Engelbostel.