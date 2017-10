„Handball-Grundschul Aktionstag“, in Engelbostel mit MTV Übungsleitern.

„Beim Handball-Grundschulaktionstag sollen die Schülerinnen und Schüler das Spiel mit dem Handball kennenlernen. Sie können ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellen. Die zweistündige „Schnupperhandballstunde“ wird von kompetenten Vereinstrainer/innen, Spieler/innen und/oder Übungsleiter/innen und einer betreuenden Lehrkraft durchgeführt und mit einer kindgerechten Spielform abgeschlossen. Als Erinnerung erhalten die Teilnehmer Urkunden“, so lautete die Ausschreibung.Dank der guten Kooperation mit dem MTV nahm die Grundschule Engelbostel zertifizierte Übungsleiter des Vereins mit ins Boot. Die Lehrerin und Übungsleiter bereiteten einen Parcours vor, der 6 Grundelemente beinhaltete: Technik, Koordination, Kräftigung, Schnelligkeit, Wahrnehmung und Zielwurf. Der HNV hatte den teilnehmenden Schulen Starter-Pakete als Arbeitshilfen mit dem notwendigen Equipment zur Verfügung gestellt.Viele Kinder lernten schnell, den Ball gezielt zu werfen und zu fangen, in Schlangenlinien durch einen Parcours zu prellen, über Hindernisse wie Kästen zu laufen und zu springen, und vieles mehr. Bei den Älteren wurde schon mit Kreiswurf auf eine stehende Matte gezielt, die als Tor diente. Die Übungsleiter waren stets zur Stelle, um Anweisungen zu geben und zu korrigieren. Großen Spaß hatten die Jungen an den Abschluss-Spielen. Jedes Team versuchte mit seinen gegebenen Möglichkeiten viele Treffer zu erzielen. Als Tore standen Kästen bereit, in die der Ball versenkt werden musste.Die Euphorie an diesem Sport möchte der MTV gleich nach der Veranstaltung für sich nutzen. Denn ihm fehlt der Nachwuchs in der Handballabteilung komplett. Im November und Dezember wird es deshalb einige Schnuppertermine für Mädchen und Jungen gemeinsam geben. Sie finden aufgrund der geringen Hallenzeiten erstmalig am Sonntag, den 05.11 um 17 Uhr in der Turnhalle der Grundschule statt und danach immer sonntags morgens um 11 Uhr.Mangelnde Hallenzeiten bzw. das Fehlen einer handballgerechten vereinseigenen Sporthalle stellen eine große Hürde dar, um eine Jugendabteilung im Verein aufzubauen „Dies versuchen wir zu ändern“, so der MTV Vorstand.Die Übungsleiter/innen waren: Anna Maria Latzel, Grundschule Engelbostel, Timo Mügge und Jannis Heinrich, MTV Handball, sowie Sönke van Stigt, Bundesfreiwilligendienst und Regina Reimers-Schlichte, MTV Vorstand.