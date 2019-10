Gelassene Pferde – sichere Reiter Reiterverein Langenhagen e.V. veranstaltet öffentliches Gelassenheitstraining für Pferde

Verschleierte Torbögen, ein Poolnudelpool mit bunten Bällen, zahlreiche verfremdete Regenschirme, Fahnen und eine Minigolfbahn mit Gymnastikball waren ganz besondere Herausforderungen an den Mut der Fluchttiere Pferd. Der Parcours konnte sowohl zu Fuß als auch geritten bewältigt werden. Neben dem Spaß, den die Zuschauer an den spannenden Bildern hatten, konnte man sich auch mit Kaffee, Kuchen und Getränken im gemütlichen Reiterstübchen aufwärmen und stärken. Es wird sicher nicht das letzte Gelassenheitstraining im RVL gewesen sein – da sind sich die Macher und Besucher einig. Nun folgt aber erst einmal die Stadtmeisterschaft am 27. Oktober. Auch auf diese Veranstaltung freuen sich die Aktiven des Vereins – auch hier wird neben spannenden Wettkämpfen auch wieder für das leibliche Wohl gesorgt sein.Carmen Mucha