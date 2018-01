D-Juniorinnen des TSV Godshorn richten TSV GO Mädels Cup aus

Langenhagen : TSV GODSHORN |

Fußballerinnen freuen sich über neue Jacken

Die am Flughafen Hannover-Langenhagen ansässige Firma Aviation Ground Services GmbH (AGS) ist seit 2014 Pate der Godshornerinnen. Trainer Björn Wiekenberg bedankt sich für die neuen Funktionsjacken, die AGS jeder Spielerin spendiert hat. Die Freude der Spielerinnen bei der Übergabe der Jacken war groß. Stolz stellten Sie sich vor ihrer Trainingshalle in Godshorn für das Foto auf. Die TSVlerinnen freuen sich schon darauf, ihre Jacken bei ihrem vereinseigenen Turnier zu präsentieren.Am Samstag, den 27.01.2018, richten die D-Juniorinnen jetzt erstmals in der Sporthalle der Robert-Koch-Realschule in Langenhagen ein eigenes Turnier aus. Der 1. TSV GO Mädels Cup beginnt um 10:00 Uhr. Das Finale wird gegen 15:30 Uhr bestritten. Neben den beiden D-Juniorinnenteams des TSV nehmen 8 weitere Mannschaften am Turnier teil. In zwei Gruppen kämpfen die VfL Eintracht Hannover, der TSV Bemerode, der TuS Seelze, der JFC Kaspel 09, die VfV Borussia Hildesheim, der Heesseler SV, der VfB Vorbrück Walsrode und die JSG Bordenau/Poggenhagen um den 1. TSV GO Pokal. Die Spielerinnen freuen sich auf zahlreiche Zuschauer. Es gibt Popcorn, Zuckerwatte, Waffeln und natürlich ein reichhaltiges Kaffee- und Kuchenbuffet zu kleinen Preisen. Der Eintritt ist frei.Der TSV Godshorn sucht für seine Teams weiterhin Mädchen aller Jahrgänge, die Spaß am Fußball haben. Interessierte Mädchen können sich am Turniertag informieren oder melden sich gern zu einem Probetraining bei Björn Wiekenberg unter 0176-63020300 an.