Basic Coordination - Kids Classic Martial Art

Langenhagen : Die Kampfkunstschmiede |

Schnupper- Workshop in den Sommerferien vom 13.07 bis 03.08

montags von 16.30-17.30 Uhr

Dieses Angebot ist speziell für Kinder, die sich Bewegung und Struktur wünschen im Alter von 7-14 Jahre.

Vermittelt werden klassischen Karate-Techniken in der Gruppe. Ziel ist eine möglichst hohe Bewegungspräzision jedes Einzelnen und eine nahezu synchrone Gruppendynamik.

Gefordert und gefördert wird hier Leistungsbereitschaft, Disziplin, Teamwork.

Das Programm ist für die jungen Teilnehmer entsprechend aufbereitet und beinhaltet längere Konzentrations- und Selbstwahrnehmungs-Phasen. Es wird die Motorik und das Gleichgewicht, sowie die Kritikfähigkeit und die Annahme von Grenzen entwickelt.

Der Workshop bietet die perfekte Möglichkeit die klassische Kampfkunst auszuprobieren.

Seminarkosten 20€ p.P. für alle Termine 13.07, 20.07, 27.07, 10.08

Eine Anmeldung ist erforderlich. Es gelten aktuell noch die Corona-Auflagen des Landes NDS.

Genauere Infos findet ihr auf unserer Webseite: www.die-kampfkunstschmiede.de

Oder per Telefon oder Messenger 0178 2857559