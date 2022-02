Ballsportlerinnen feiern 5jähriges Bestehen

Sandra Lüpke erinnert sich noch genau an das erste Ballsporttraining: "Wenn man zum Probetraining einer Handball- oder Basketballmannschaft aufruft, weiß jeder, was gespielt wird. Hier wusste vorher keine genau, was sie erwartet. Wir haben mehrere Spiele vorbereitet, um auf jede Teilnehmerzahl und auch auf Wünsche vorbereitet zu sein." "Und das hat sich bis heute nicht geändert", ergänzt Andrea Wiekenberg augenzwinkernd, "Sind wir beim Training zwanzig Frauen, bieten sich Völker- oder Brennball an, sind wir mal nur zu acht, spielen wir in der kleinen Halle Hockey oder Rundlauf um einen Kasten mit einem Gymnastikball. Wir sind da spontan und mittlerweile auch erfahrener, aber ohne einen Plan für das Training geht es nicht."Auf dem Trainingszettel von Lüpke stehen neben den klassischen Ballspielen auch immer wieder moderne Trendsportarten wie Kinball, Ultimate Frisbee, Two-Touch-Ball, Tchoukball usw. Sobald es wieder möglich ist, wird es einen spartenübergreifenden Austausch im Bereich Tischtennis und eine "Walking Football"-Einheit geben. Ballsport ist sehr abwechslungsreich, es gibt unendlich viele Spielideen für jede Teilnehmerzahl und jeden Fitnessgrad.Die große Feier zum Jubiläum wird es aber vorerst nicht geben. "Das verschieben wir aufgrund der aktuellen Situation auf den Sommer", sind sich Sandra Lüpke und Andrea Wiekenberg einig. Ein Geschenk gab es jedoch schon. Die Ballsportfrauen freuen sich über neue Trikots von der Firma Cristian Borsos Terrassenüberdachungen aus Nienhagen.