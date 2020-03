📺📲💻🎙️🧖🧖‍♂️🏆 - Mo - Fr: Fitness zusammen, 7:40 Uhr!

Ab 1. April, Mo bis Fr um 7:40 Uhr, kostenfrei: Der ADFC Langenhagen macht Dich zuhause fit!!!

Frühsport.Der Fahrrad-Club ADFC Langenhagen lädt ein zu 15 Minutenleichtem Fitnesstraining an jedem Morgen: Jede/r bei sich zuhause, und trotzdem alle zusammen.Danach trinken wir online = zusammen unseren Morgen-Kaffee oder Tee, mit dem Guten-Morgen-Online-Schnack.- geht immer bis 21 Uhr am Abend davor- dann geht`s looohooos!- altersunabhängig,- Abbruch / Aufhören jederzeit möglich- Teilnahme nach eigener gesundheitlicher Einschätzung- keine(!) besondere Kleidung- 4 Quadratmeter Platz zuhause- Fernseher sichtbar im gleichen Raum- dabei auch: PC oder Handy mit Kamera / Internet- Fußboden mit Teppich, auf Wunsch auch Decke drüberWer auch möchte dabei sein möchte, kann sich von zuhause aus per VIDEO -- zu dieser Fitness-Gruppe dazuschalten.Dieses Angebot gilt für alle Mitglieder des ADFC Langenhagen UND für alle Gäste.