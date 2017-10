Langenhagen : Treffpunkt |

Durch einen Schlaganfall oder einen Unfall kann jede/r - egal in welchem Alter - von einem Tag auf den anderen pflegebedürftig werden. Erfreulicherweise haben sich seit dem 1.1.2017 die Pflegeleistungen durch das Pflegestärkungsgesetz II deutlich verbessert. Informieren Sie sich als Betroffene/r oder Angehörige/r am Donnerstag, 09.11.2017 (18.15 bis ca. 21.45 Uhr) im vhs-Treffpunkt, wie Sie vorsorgen können und welche Leistungen Sie in Anspruch nehmen können. Der Eintritt kostet 12,- €, ermäßigt 7,20 €.

Anmeldungen nehmen die Geschäftsstellen der VHS im Eichenpark und im Treffpunkt persönlich, schriftlich, per Fax (0511.7307-9718) oder eMail (info@vhs-langenhagen.de) entgegen.