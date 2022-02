Wirsingeintopf mit Kürbis

Im Winter lieben wir leckere Eintöpfe ganz besonders. Die Zutaten dazu kommen einmal die Woche in einer Gemüsekiste aus der Region direkt zu uns nach Hause. Klassische Herbst- und Wintergemüse wie Wirsing, Kürbis, Pastinake und Co. wanderten jetzt gemeinsam in einen Topf und brachten viel Geschmack und wohlige Wärme in unsere hungrigen Bäuche. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und einen guten Appetit!

1 kleiner Wirsingkohl1 große Möhre1 Pastinake1 Stange Lauch200 g Hokaidokürbis6 mittelgroße Kartoffeln1 l GemüsebrüheSalzPfefferChiliflockenPflanzenölMöhre und Pastinake putzen, würfeln und bei mittlerer Hitze in etwas Pflanzenöl anschwitzen. In der Zwischenzeit den Kürbis halbieren, die Kerne aus dem Inneren entfernen und ca. 200 g in Würfel schneiden. Die äußeren Blätter des Wirsings entfernen, den Kohl vierteln und den Strunk heraus schneiden. Nun den Wirsing in Streifen schneiden und mit dem Kürbis in den Topf geben. Kartoffeln schälen und würfeln, Lauch putzen und in Ringe schneiden. Beides mit zum Gemüse in den Topf geben. Alles mit der Gemüsebrühe aufgießen und den Eintopf ca. 20 Minuten köcheln lassen, bis die Kartoffeln gar sind. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Chiliflocken geben dem Eintopf den letzten, feurigen Kick.