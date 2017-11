Wer nicht schreibt, bleibt dumm: Was bedeutet die Handschrift für das Denken?

Langenhagen : Treffpunkt |

Verlieren unsere Kinder ohne Handschrift das Denken? Die Lehrerin Maria-Anna Schulze Brüning beobachtet seit Jahren, wie sich die Handschrift ihrer Schülerinnen und Schüler in dem Maße verschlechtert wie Kinder und Jugendliche hauptsächlich digitale Medien benutzen.Gemeinsam mit dem Journalisten Stephan Clauss hat sie das Buch „Wer nicht schreibt, bleibt dumm!“ veröffentlicht und stellt es am Mittwoch, 8.11.2017, ab 18.30 Uhr im vhs-Treffpunkt vor. Schulze Brüning beschreibt darin, wie ein kostbares Kulturgut aufs Spiel gesetzt wird und welche Konzepte wirklich helfen, aus einer Sauklaue eine Handschrift zu machen. Denn gut und lesbar zu schreiben ist auch im digitalen Zeitalter kein Luxus, sondern elementar für die Zukunft unserer Kinder - z. B. für die Entwicklung der Fähigkeit, vernetzt zu denken.Die Veranstaltung ist eine Kooperation von VHS und Buchhandlung Böhnert und richtet sich sowohl an Lehrkräfte als auch Eltern. Anmeldungen werden persönlich, schriftlich, per Fax unter 0511.7307-9718 oder per Mail unter info@vhs-langenhagen.de entgegengenommen. Eintrittskarten für 8.- € gibt es zudem in den Filialen der Buchhandlung Böhnert.