Veganuary - Tofu-Nuggets mit Süßkartoffelpommes und Dip

Anfang Februar fiebern wieder unzählige Football-Fans beim Superbowl mit ihrem Favoriten und feiern eine Party vor dem Fernseher. Snacks und Fingerfood machen das Sportevent nicht nur zu einem spannenden, sondern auch zu einem leckeren Erlebnis. Wer dabei vegan genießen möchte, sollte einmal unser Rezept für Tofu-Nuggets und Süßkartoffelpommes probieren - die schmecken nicht nur Veganern.

Tipp:

Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!350 g Süßkartoffeln2 EL Pflanzenöl1 TL PaprikapulverPfefferSalz200 g marinierter Tofu (z.B. asiatisch)1 Tasse Cornflakes3-4 EL Hafermilch1 TL Sambal Oelek200 g Joghurt aus Soja1/2 Salatgurke1 KnoblauchzehePfefferSalzSüßkartoffel schälen und in schmale Streifen schneiden. Öl mit den Gewürzen verrühren, mit den Streifen der Süßkartoffel vermengen und in eine Auflaufform geben.Cornflakes in eine Plastiktüte füllen und mit einem Nudelholz grob für die Panade zerkleinern. Die Panade in eine kleine Schale geben. Tofu in Würfel schneiden. Hafermilch mit dem Sambal Oelek verrühren. Die Tofuwürfel in der Hafermilch und anschließend in der Panade wenden. Alles auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen und zusammen mit den Süßkartoffelpommes bei 200° C (Umluft) für 15 Minuten (Nuggets) bzw. 25 Minuten (Pommes) in den Backofen schieben.In der Zwischenzeit die Salatgurke schälen, raspeln und salzen. Das ausgetretene Wasser abgießen. Die Gurkenraspel mit dem Joghurt verrühren. Knoblauch dazu pressen und alles mit Pfeffer und Salz abschmecken.Ihr spart euch das Auspressen des Tofus, wenn ihr marinierten Tofu verwendet, da dieser bereits küchenfertig ist.WrapsNachos