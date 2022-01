Veganuary - schnelle Rote Bete Suppe

Rote Bete ist ein typisches Wintergemüse, das nicht nur Farbe in trübe Wintertage bringt, sondern auch noch voller B-Vitamine, Kalium, Eisen und Folsäure steckt. Der leicht erdige Geschmack der Rübe passt prima zu einer leckeren Suppe im Winter. Wir haben sie mit Lauch, Möhre und Kartoffeln kombiniert. Zitronensaft gibt der Suppe einen Hauch Frische und Spritzigkeit und ihre pinke Farbe macht garantiert gute Laune.



Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen!

750 g Rote Bete1 kleine Stange Lauch1 Möhre3 mittelgroße Kartoffeln1 l GemüsebrüheSalzPfefferSaft einer ausgepressten Zitronevegane Creme auf Soja-Basisglatte Petersilieetwas PflanzenölLauch und Möhre putzen, in grobe Ringe schneiden und in einem Topf in etwas Pflanzenöl anbraten. Vor dem Schälen der Roten Bete unbedingt Einmalhandschuhe anziehen, da der rote Saft der Bete sonst hartnäckig an euren Händen haften würde. Die Rote Bete und die Kartoffeln schälen und jeweils in grobe Würfel schneiden. Beides zum Lauch und den Möhren in den Topf geben. Das Gemüse salzen und alles mit der Brühe aufgießen. Bei mittlerer Hitze für ca. 30 Minuten ziehen lassen, bis die Zutaten weich sind. Anschließend die Suppe fein pürieren und mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. Mit einem Klecks veganer Kochcreme und glatter Petersilie servieren.Guten Appetit!Wenn ihr die Gemüsebrühe aus Zeitgründen nicht frisch aufsetzen möchtet, könnt ihr auch gekörnte Brühe verwenden.