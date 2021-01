Veganuary - Rosenkohl mit Kürbisspalten und Kartoffelstampf

Winterzeit ist Kohlzeit. Das regionale Gemüse steckt voller Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe. Richtig bunt wird es auf dem Teller, wenn grüner Rosenkohl auf Kürbisspalten in kräftigem Orange trifft. Das leicht nussige Aroma des Hokaido passt perfekt zu den Röschen den Rosenkohls. Da auch die Schale dieser Kürbissorte verzehrt werden kann, verarbeiten wir den Hokaido gerne für unsere Rezepte. Gebräunte Mandelstifte geben dem veganen Gericht etwas mehr Biss - abgerundet wird alles mit würzigem Kartoffelstampf und Ras el Hanout. So macht der Veganuary richtig Spaß und Lust auf neue Rezeptideen.





Welche veganen Gerichte mögt ihr besonders? Ich freue mich auf eure Ideen rund um Obst und Gemüse!





Guten Appetit!

500 g Rosenkohl1 kleiner Hokaidokürbis1 Prise Zucker1 TL Ras el Hanout2 TL körnige Gemüsebrühe1/2 WasserPfefferSalzÖl500g mehlig kochende Kartoffeln100 ml Sojamilch30 MargarineRas el HanoutSalzPfeffergestiftelte MandelnKartoffeln schälen, waschen und in grobe Würfel schneiden. In Salzwasser aufsetzen und für ca. 20 bis 25 Minuten weich köcheln.In der Zwischenzeit den Rosenkohl putzen. Kürbis waschen, halbieren, Kerne und faseriges Fruchtfleisch entfernen und abschließend in ca. 1 cm breite Spalten schneiden. Die Röschen des Kohls im Ganzen mit den Kürbisspalten mit einer Prise Zucker in etwas Öl anbraten. Ras el Hanout, Salz und Gemüsebrühe zu dem Gemüse geben und mit dem Wasser aufgießen. Köcheln lassen, bis Rosenkohl und Kürbis weich sind. Mit etwas Pfeffer würzen.Die Kartoffeln abgießen. Sojamilch, Margarine und Gewürze zu den Kartoffeln geben und alles stampfen.Mandelstifte in einer Pfanne bei mittlerer Temperatur ohne Zugabe von Fett leicht anrösten, bis sie leicht gebräunt sind.Den Kartoffelstampf mit dem Rosenkohl, den Kürbisspalten und etwas Brühe auf einem Teller anrichten. Mit den gebräunten Mandelstiften dekoriert servieren.