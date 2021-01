Veganuary - cremige Schwarzwurzelsuppe

Schwarzwurzeln sind auch als "Winterspargel" bekannt. Wenn ihr das schwarze Wintergemüse geschält habt, sieht die Wurzel dem Spargel wirklich ähnlich. Doch Vorsicht: Der Milchsaft, der beim Schälen und Schneiden der Schwarzwurzeln austritt, ist extrem klebrig. Tragt beim Verarbeiten also besser Küchenhandschuhe. Wir haben das ballaststoffreiche Gemüse gemeinsam mit Möhre, Lauch, Sellerie, Kartoffeln und einer veganen Kochcreme zu einem aromatischen Süppchen verarbeitet und sind von dem Geschmack der Wurzeln total begeistert.

500 g Schwarzwurzeln1 Möhre1 Stange Lauch2 Kartoffeln1 Scheibe Knollensellerie2 TL gekörnte Brühe1 l WasserSalz1 Bund glatte Petersilie250 g vegane Kochcreme auf Soja-BasisÖlMöhre, Sellerie und Kartoffeln schälen, würfeln und in etwas Öl anbraten. Lauch putzen, waschen, in grobe Ringe schneiden und zu dem anderen Gemüse geben. Die Schwarzwurzeln gründlich bürsten, schälen, abspülen, in Stücke schneiden und zu dem Suppengemüse geben. Gekörnte Brühe an das Gemüse geben und alles mit dem Wasser aufgießen. Für ca. 20 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Wenn das Gemüse gar ist, alles mit dem Pürierstab fein pürieren. Die vegane Kochcreme unterrühren und die Suppe mit etwas Salz abschmecken. Mit einem Topping von gehackter Petersilie servieren.Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!Weitere, vegane Rezepte aus meiner Sammlung findet ihr hier: