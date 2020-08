Veganer Grillteller mit buntem Gemüse und Reissalat

Was kommt bei euch an heißen Sommertagen auf den Grill? Steak, Bratwurst oder doch lieber Gemüse? Wir mögen die Abwechslung und bei der Hitze leichte Kost.



Daher grillen wir gerne marinierte Champignons, eingelegte Zucchini und Aubergine. Dazu gibt es einen fruchtigen Möhren- und Reissalat sowie würzige Dips. Die könnt ihr vegetarisch oder (je nach Zutaten) auch vegan zubereiten. Lecker sind sie auf jeden Fall. Und falls etwas von dem gegrillten Gemüse übrig bleiben sollte, habt ihr am nächsten heißen Tag leckere Antipasti und eure Küche kann kalt bleiben.







Ich wünsche euch guten Appetit und wie immer viel Spaß beim Nachkochen!

1 Aubergine1 kleiner Zucchino gelb1 kleiner Zucchino grün4 große ChampignonsSalz5 EL Olivenöl1 TL gehackter Knoblauch1 TL Paprikapulver edelsüßPfefferAubergine waschen und die Enden abschneiden. Die Aubergine in ca. 0,5 cm breite Scheiben schneiden, nebeneinander auf einen flachen Teller legen, salzen und ruhen lassen, bis Wasser ausgetreten ist. In der Zwischenzeit aus dem Knoblauch, den Gewürzen und Olivenöl eine Marinade anrühren. Mit einem Küchentuch die Auberginenscheiben trocken tupfen und anschließend marinieren.100 ml Tomatenketchup1 EL Sojasauce1 EL Olivenöl1 TL gehackter Knoblauch1 TL gehackte Chilischoteggf. 1 TL HonigPfefferAus den oben angegebenen Zutaten eine Marinade anrühren. Zucchini waschen, in 0,5 cm breite Streifen oder Scheiben schneiden und dünn mit der Marinade bestreichen. Falls Marinade übrig bleibt, könnt ihr sie später als Sauce zu dem gegrillten Gemüse reichen.5 EL Olivenöl1 TL gehackter KnoblauchPfeffer1 EL gehackter SchnittlauchAus den oben angegebenen Zutaten eine Marinade anrühren. Champignons putzen, in 0,5 cm breite Scheiben schneiden und mit der Marinade beträufeln.Die Champignons bei geringer Hitze auf den Elektrogrill legen. Wenn euer Grill keinen Temperaturregler hat, gebt die Schnittlauchröllchen besser frisch über die fertig gegrillten Pilze, damit sie nicht verbrennen.500 g gekochter Basmati-Reis1/2 Ananas150 g gekochte Erbsen1 rote Paprika150 ml Ananassaft2 TL CurrypulverSalzReis nach Anleitung in Salzwasser kochen und in einem Sieb abtropfen lassen. Ananas schälen und das Fruchtfleisch fein würfeln. Erbsen kochen und das Kochwasser abgießen. Paprika waschen, das Kerngehäuse samt Kernen entfernen und fein würfeln. Alle Zutaten in eine große Schüssel geben. Aus dem Ananassaft, dem Currypulver und Salz ein Dressing anrühren und unter die Zutaten heben. Den Salat im Kühlschrank ziehen lassen und vor dem Servieren abschmecken. Gegebenenfalls nachwürzen.4 mittelgroße MöhrenOlivenölSaft einer halben ausgepressten OrangePfefferglatte PetersilieMöhren mit dem Spiralschneider in lange Streifen schneiden. Mit etwas Olivenöl und Orangensaft vermengen. Abschließend mit Pfeffer würzen und gehackter Petersilie dekorieren.1 Becher Crême Fraiche (ggf. vegan)150 Joghurt (ggf. vegan)1 kleine rote Zwiebel1 Knoblauchzehe2-3 EL Ajvar1 TL Paprikapulver edelsüßSalzPfefferÖlZwiebel und Knoblauch pellen. Die Zwiebel in feine Würfel schneiden und in etwas Öl bei mittlerer Hitze glasig dünsten. Knoblauch dazu pressen. Crême Fraiche und Joghurt in eine Schüssel geben und dort mit der Zwiebel und dem Knoblauch verrühren. Den Dip je nach gewünschtem Schärfegrad abschmecken.Bleibt gesund und munter!