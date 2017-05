Türkische Küche - in der VHS Langenhagen

Langenhagen : Schulzentrum |

Am Freitag, 19. Mai, können Interessierte von 17.45-21.30 Uhr die Geheimnisse der türkischen Küche kennen lernen. Neben bekannten Gerichten wie Türlü und Pilav werden auch osmanische Pfanne, Yesil Fasulye, Icli Köfte,Tavuk Sarma, Aufläufe und orientalische Salate zubereitet. Das Teilnahmeentgelt beträgt 23,- €/ermäßigt 17,- €; incl. Lebensmittelkosten (Veranst.-Nr. 307.14).

Anmeldungen nehmen die Geschäftsstellen der VHS im Eichenpark und im vhs-Treffpunkt persönlich, per Fax (0511.7307-9718) oder per eMail (info@vhs-langenhagen.de) mit Abbuchungsermächtigung entgegen.