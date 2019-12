Tagesintensivtraining word

Langenhagen : Treffpunkt |

Ob Briefe, Etiketten, Umschläge oder eMails - immer dann, wenn ein Dokument an viele Empfänger verschickt werden soll, ist die Serienbrieffunktion hilfreich. In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie damit schnell und effizient individuelle Drucksachen entwickeln.

Inhalte:

- Tabellen erstellen und bearbeiten

- Geschäftsbriefe nach DIN erstellen

- verschiedene Seriendruckdokumente erstellen und bearbeiten

- unterschiedliche Datenquellen einfügen

- Bedingungsfelder einfügen

- Felder in Seriendruckdokumenten verwenden



Teilnahmevoraussetzungen: Grundkenntnisse Windows und Word - Kursnr.: K501.46 -

Beginn: Do., 23.01.2020, 09:00 - 16:30 Uhr