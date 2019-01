Super Bowl-Partyrezept: Nachos mit überbackenem Chili

Der Countdown zum diesjährigen Super Bowl läuft bereits - in der Nacht von Sonntag auf Montag treffen nach mitteleuropäischer Zeit in Atlanta die New England Patriots auf die Los Angeles Rams.

Nicht nur in den USA wird dieses sportliche Großereignis gefeiert. Auch in Deutschland treffen sich die Fans zu Football-Partys, fiebern mit den Spielern mit und genießen amerikanische Snacks. Die zählen vielleicht nicht unbedingt zu den gesündesten, aber der Super Bowl ist ja nur einmal im Jahr.200g Thüringer Mett1 rote Paprika2 große Strauchtomaten1 große Zwiebel1 rote Peperoni1 kleine Dose Mais1 Dose Five Beans in Tomatensauce1 Dose Tomaten in StückenPfefferSalzSonnenblumenölSour Cream1 Lauchzwiebel200g Cheddar1 Tüte Tortilla-ChipsDas Mett in etwas Sonnenblumenöl krümelig anbraten. Paprika, Peperoni und Zwiebel putzen und mit den Tomaten waschen. Peperoni und Zwiebel fein schneiden und mit in den Topf geben. Paprika in mundgerechte Stücke schneiden und mit im Topf schmoren lassen. Mais abgießen und mit den Bohnen und den Dosentomaten unter die übrigen Zutaten rühren. Alles für ca. 10 Minuten bei mittlerer Hitze leicht köcheln lassen. Dabei immer wieder umrühren. Den Strunk und die Kerne bei den Tomaten entfernen. Das Fruchtfleisch in Würfel schneiden und die Tomaten zum Schluss mit in den Topf geben. Das Chili mit Salz und Pfeffer abschmecken.Den Cheddar hobeln und die Lauchzwiebeln in feine Ringe schneiden. Das Chili in eine Auflaufform umfüllen, mit dem Käse bestreuen und mit Tortilla-Chips umranden. Im Backofen bei 150°C backen, bis der Käse zerlaufen ist. Einen Klacks Sour Cream auf das Chili geben, die Zwiebelringe darüber streuen, auf einem Untersetzer servieren und mit den Chips das Chili genießen.