Süßkartoffel-Chips mit veganer Majo

Einfach himmlisch schmecken die süßlichen Chips aus Süßkartoffeln, die wir neulich als kleinen Snack vernascht haben. Mit einer Marinade aus etwas ÖL, der Gewürzmischung Ras el Hanout und Chilli haben wir der leckeren Knolle zusätzlich eine feurige Note verpasst, bevor es für sie in den Ofen ging. Abgerundet wurde abschließend alles mit einer veganen Majo aus Sojadrink, ÖL, Senf, Limettensaft und Gewürzen. Die ist ganz schnell zubereitet und hält sich ungefähr eine Woche im Kühlschrank. Pommes aus der Tüte und Majo aus dem Glas? Die sind für uns Schnee von gestern. Denn an den Geschmack unserer selbst gemachten Chips und Majo kommt so schnell nichts heran.





Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!

1 große Süßkartoffeletwas Öl1 TL Ras el Hanout1 Prise SalzChilliflocken125 ml Sojadrink150 ml Sonnenblumenöl1 Prise Zucker1 Prise Salz1 TL Senf mittelscharf1 TL LimettensaftDie Süßkartoffel schälen, halbieren und in feine Scheiben schneiden oder hobeln. Öl und Gewürze verrühren, die Süßkartoffelscheiben mit dieser Marinade bepinseln und auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech verteilen. Im vorgeheizten Backofen alles bei 180°C für ca. 20 Minuten backen.In der Zwischenzeit den Sojadrink in ein hohes Gefäß füllen und mit dem Senf, Zucker und Salz verrühren. Mit einem Stabmixer nach und nach das Sonnenblumenöl unter die Masse ziehen. Dabei den Stabmixer auf höchste Stufe stellen und immer wieder langsam nach oben ziehen, bis die Majo die gewünschte Konsistenz hat. Mit Limettensaft abschmecken.