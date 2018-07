Süße Versuchung - Tiramisu mit gemischten Beeren (ohne Ei und glutenfrei)

Ein Klassiker unter den Desserts ist das mächtige Tiramisu, dass seinen Namen (übersetzt: Zieh mich hoch!) von den verschiedenen Schichten hat, die man mit einem langen Löffel aus dem Glas holt. Da ich ungerne mit rohen Eiern koche, habe ich mich in meiner Version bei der Creme für eine Kombination des traditionellen Mascarpone mit geschlagener Sahne entschieden. Als unterste Schicht kamen glutenfreie Löffelbisquit ins Glas. Wenn Kinder mitessen, bitte auf den üblichen Alkohol zum Aromatisieren des Espressos verzichten. Auch ohne Amaretto schmeckt das Dessert super lecker.



Guten Appetit an alle Naschkatzen!

500g Mascarpone1 Becher Sahne100g Puderzucker10 LöffelbisquitsEspresso300g gemischte BeerenKakaopulverJohannisbeeren zur DekorationEspresso kochen und abkühlen lassen. Löffelbisquit in eine Schüssel schichten oder grob in Dessertgläser zerbröseln. Den kalten Espresso über die Bisquits träufeln, bis diese sich vollgesogen haben. Die Sahne schlagen. Den Mascarpone in einer Schüssel mit dem Puderzucker verrühren und anschließend die geschlagene Sahne unterheben. Eine Schicht der Creme auf die Bisquits geben. Nun die Beeren auf die Creme schichten und mit einer weiteren Lage der Creme abschließen. Das Dessert für mindestens eine Stunde (besser über Nacht) im Kühlschrank ziehen lassen. Vor dem Servieren wird die Creme mit Kakao bestäubt und mit frischen Johannisbeeren dekoriert.Je nach Saison könnt ihr die gemischten Beeren auch durch frische Erdbeeren oder Kirschen ersetzen.