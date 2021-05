STADTRADELN: Sieben auf einen Streich? - - - JA, einfach(!) anmelden, und: Sieben interessante 🚲-Touren - mit viel ♥

7 x 🚲-Vergnügen,

2. ab Sa., 6. Juni 2021 km eintragen Die Stadt Langenhagen in der Region Hannover nimmt vom 6. bis zum 26. Juni 2021 am STADTRADELN teil: Alle, die in der Stadt Langenhagen in der Region Hannover wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen, können beim STADTRADELN mitmachen.- - - - - - - -, in unserem BLOG, da gibt's mehr Infos rund ums Rad.Dies ist eine Meldung des