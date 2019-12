Scribus - in der VHS Langenhagen

Langenhagen : Treffpunkt |

Das Desktop-Publishing-Programm Scribus ist ein Musterbeispiel dafür, dass Open Source-

Software sich nicht hinter Profi-Programmen verstecken muss. Eine kostenlose,

leistungsfähige Software mit allen relevanten Funktionen für den typischen Anwender.

Scribus bietet alles, was man von einem DTP-Programm verlangen kann: Text- und

Zeichenfunktionen, flexible Gestaltungs- und Formatierungsmöglichkeiten sowie den Export

ins PDF-Format. Wir werden uns an diesem Wochende an Hand typischer Aufgaben einen

Überblick über das Programm verschaffen. Windowskenntnisse sind für die Teilnahme erforderlich. Kurs-Nr. 501.54; 64,60 €.