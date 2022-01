Langenhagen : Mehrgenerationenhaus MGH |

Hilfe.

Fahrräder & Computer



Am ersten Sonnabend im Februar, also am 5. Februar, starten wieder das Pedalo-Hilfe-Angebot und das Angebot Computer-Hilfe im MGH. Interessierte können mit Ihren defekten Fahrrädern und entsprechenden Ersatzteilen oder mit Ihrem Computer ins MGH kommen.



Informationen erhalten Interessierte unter der Telefonnummer (0511) 72 11 35.