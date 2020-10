Saftiger Kiwi-Kuchen

Wir sind kleine Naschkatzen und lieben frisches Obst. Zum Frühstück mit Joghurt und Nüssen oder als kleine Zwischenmahlzeit. Meist sind Äpfel, Trauben und Co. schnell verputzt. Wenn Bananen oder Kiwi doch einmal überreif sind, kommen sie gequetscht in eine leckere Quarkspeise oder fein gewürfelt in einen Kuchen. Mit reifen Kiwis wird der super saftig und super lecker!

250 g weiche Butter200 g Zucker5 Eier (Größe M)250 g Mehl250 g Speisestärke100 ml Mineralwasser1 Päckchen Backpulver4 reife Kiwietwas Butter und Mehl für die BackformKiwi schälen. Eine Kiwi in Scheiben, die restlichen Früchte in feine Würfel schneiden oder mit dem Stabmixer pürieren. Weiche Butter und Zucker mit dem Handmixer schaumig rühren. Die Eier einzeln unterrühren. Mehl, Speisestärke und Backpulver mischen und löffelweise unterrühren. Wenn der Teig zu fest wird, vorsichtig das Mineralwasser dazu geben und wieder gründlich rühren. Die Kiwi-Würfel unter den Teig heben.Gugelhupfform buttern und mit Mehl bestäuben, damit sich der Kuchen nach dem Backen leicht aus der Form lösen lässt.Kiwi-Scheiben unten die Form legen und vorsichtig den Teig darüber füllen. Den Kuchen auf mittlerer Schiene bei 175°C für ca. eine Stunde backen. Anschließend mit einem Zahnstocher probieren, ob der Kuchen durchgebacken ist. Wenn kein Teig am Zahnstocher klebt, ist die Leckerei fertig. In der Form abkühlen lassen und auf einen Teller stürzen. Mit etwas Puderzucker bestäubt und einem Klacks frisch geschlagener Sahne servieren.