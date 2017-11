QWANT statt Google: Europäische Suchmaschine mit Datenschutz

statt eigene Daten an Google & Co. übertragen ...Das zumindest verspricht die neue Suchmaschine Qwant, die sich als Alternative zu Google und Bing sieht.für das Ferienhaus Brausewind in in Otterndorf ist:- ergiebig,- vollständig- übersichtlich- aufschlussreich- und datengeschützt!Beispiel:Bei der Suche mit Google werden Cookies gesetzt:Die Anbieter von Reisen etc. wissen also, wer häufiger sucht,und bietet dann einfach nicht mehr die billigsten Preise an, sondern machen's teurer.https://www.qwant.com/settingsZur Datenschutzrichtlinie von Qwant:Firmenname: QWANTRechtsform: „SAS“ : Französische spezielle – AktiengesellschaftsformHGB: RCS von Paris : Paris n° B 532 867 256EU VAT n° : FR 70 532 867 256Stammkapital: €25 058,39Firmensitz: 28 rue de l’université, 75007 ParisEmailadresse: contact@qwant.comRufnummer: 01 83 64 89 37Rechtmäßiger Vertreter: Präzident: Jean-Manuel ROZANHerausgeber: Jean-Manuel ROZAN