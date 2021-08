Quiche mit erntefrischen Tomaten aus dem Garten

Im letzten Jahr haben wir uns ein Hochbeet auf die Terrasse gestellt. Seit dort neben Kräutern auch unsere Tomatenpflanzen ihren Platz gefunden haben, können wir im Sommer so viele leckere Tomaten ernten wie noch nie. Frisch vernascht schmecken sie besonders gut, aber auch auf einer Quiche sind sie ein Genuss. Die ist übrigens super schnell zubereitet und sowohl warm als auch kalt ein Gaumenschmaus. Wir haben sie heute vegan und glutenfrei zubereitet.



Viel Spaß beim Nachbacken und guten Appetit!

1 Paket Blätterteig (vegan und ggf. glutenfrei)8 Tomaten1 Creme Vega (ungefragte Werbung wegen Namensnennung)PfefferSalzThymianOlivenölBackofen auf 200°C vorheizen. Blätterteig ausrollen und in eine mit Backpapier ausgelegte Springform geben. Dabei darauf achten, dass der Rand gleichmäßig hoch ist. Dafür ggf. Ecken des Teiges abschneiden und an anderer Stelle anfügen. Creme Vega auf dem Blätterteig verstreichen, salzen und pfeffern. Thymian fein hacken und auf der Creme verteilen. Tomaten waschen und in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden. Die Scheiben in Ringen auf den Teig legen. Etwas Olivenöl über die Tomaten träufeln. Die Quiche für ca. 25 bis 30 Minuten bei 200°C in den Ofen schieben.