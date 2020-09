Pikantes Kürbis-Curry

Mit dem Herbst kommt der Kürbis - in diesem Jahr haben wir die Kürbis-Saison nicht mit einer Suppe, sondern mit einem pikanten Curry eröffnet. An der Seite von gewürfeltem Hokaido haben außerdem Paprika, rote Zwiebeln und Zucchini Platz. Knoblauch, Peperoni und Currypulver geben dem Gericht seine pikante Note. Mit Reis serviert ist das vegane Curry ein gesunder Sattmacher.

Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Nachkochen!1 kleiner Hokaido1 rote Paprika3 rote Zwiebeln1 kleiner Zucchino2 Knoblauchzehen1 rote Peperoni1 Dose KokosmilchSalzCurrypulverSaft einer ausgepressten LimetteÖl zum AnbratenHokaido waschen, aufschneiden und ausschaben. Den Kürbis fein würfeln und in etwas Öl bei mittlerer Hitze anbraten. Zwiebel pellen und grob würfeln. Paprika putzen (Kerngehäuse entfernen), ebenfalls grob würfeln und zusammen mit den Zwiebeln zum Kürbis geben. Zucchino waschen und würfeln. Knoblauchzehen zum Gemüse pressen. Peperoni fein würfeln und mit in den Topf geben. Das Gemüse salzen und alles zusammen garen. Kokosmilch in den Topf gießen und das Kürbis-Curry mit dem Limettensaft und dem Currypulver abschmecken.