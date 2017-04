Pfannkuchen mit Apfelkompott

Ein Klassiker aus der schnellen Küche ist der Pfannkuchen. Er kann deftig oder auch süß zubereitet werden. Bei uns kommt er meist in der süßen Variante mit selbst gemachtem Apfelkompott auf den Teller. Ohne Zucker im Teig und mit Lauch und Hack serviert ist er aber ebenso lecker.



Etwas Mineralwasser im Teig macht diesen übrigens fluffiger.



Viel Spaß beim Nachkochen!

5 Eier500 ml Milch2 EL Zucker350 g Mehl1 Prise Salz100 ml MineralwasserSonnenblumenöl10 säuerliche Äpfel (z.B. Elstar)1 VanilleschoteSaft einer Zitrone1 EL HonigÄpfel vierteln, schälen, vom Kerngehäuse befreien und in kleine Würfel schneiden. Apfelstückchen mit dem Saft einer ausgepressten Zitrone und einem Löffel Honig in einen Topf geben. Eine Vanilleschote längs aufschneiden, ihr Mark auskratzen und mit der restlichen Schote zu den Äpfeln geben. Bei mittlerer Hitze köcheln lassen, bis die Äpfel leicht zerfallen.In der Zwischenzeit mit einem Handmixer die einzelnen Zutaten für den Pfannkuchenteig gut miteinander verrühren und den Teig in etwas Sonnenblumenöl goldgelb ausbacken. Die Pfannkuchen auf Küchenpapier abtropfen lassen und mit dem Apfelkompott servieren.Guten Appetit!