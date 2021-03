Paprika-Dip mit Walnüssen

Wenn Paprika Walnuss küsst, entsteht ein herzhafter Dip, der durch Agavendicksaft eine leichte Süße bekommt. Das gewisse Etwas erhält er durch die rauchige Note der gegrillten Paprika und die Schärfe von frischer Peperoni. Das Ergebnis ist eine echte Geschmacksexplosion - yummy!

4 rote Spitzpaprika100 g Walnüsse1 frische Peperoni1 kleine ZwiebelÖl1 EL AgavendicksaftSalzPfefferPaprikapulver edelsüßglatte Petersilie und halbe Walnüsse zur DekorationPaprika halbieren und das Kerngehäuse entfernen. Die halbierten Schoten mit der Haut nach oben auf ein Backblech legen und auf oberster Schiene in den Backofen schieben. Bei 200°C im Ofen lassen, bis die Haut der Paprika dunkle Blasen wirft. Anschließend die Schoten in ein Sieb geben, mit kaltem Wasser abbrausen und die Haut abpellen.Die Nüsse grob hacken und in ein hohes Gefäß geben. Paprika und Peperoni grob würfeln und zu den Nüssen geben. Alles mit dem Stabmixer fein pürieren. Zwiebel pellen, fein würfeln und in etwas Öl glasig dünsten. Die Zwiebeln unter die Paprika-Nuss-Masse rühren und alles mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Agavendicksaft abschmecken.Den Dip in ein Schälchen umfüllen, mit glatter Petersilie und Walnusshälften dekorieren und zu Falafel, Fladen- oder Weißbrot servieren. Wir lieben den würzig-süßen Dip auch gerne zu gegrilltem Gemüse.Lust auf weitere Dips?