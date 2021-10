Nur noch 69 Tage bis Weihnachten! Geschenk-Aktion für Langenhagen: ADFC-Mitgliedschaft mit 🚲-Pannenhilfe

Geschenkt:

Die Radwege müssen - auch in Langenhagen - sicherer werden!

Voraussetzung für Familien- und Haushaltsmitgliedschaften ist ein gemeinsamer Wohnsitz.

Die Mitgliedschaft wird unbefristet abgeschlossen, ist aber jederzeit ohne Frist zum Ende des laufenden Beitragsjahres kündbar.

Das komplette Vorteilspaket inklusive Pannenhilfe, Haftpflicht/Rechtsschutz und Radwelt-Magazin gilt für 12 Monate. 



Geschenktipp.Sie möchten, dass sich die Infrastruktur für Radfahrende entscheidend verbessert? Diese (Geschenk-)ist ein Schritt, Dein Schritt, für eine fahrradfreundliche Zukunft hier in Langenhagen und auch woanders ...Aktuell ist für begrenzte Zeit dieim Fahrrad-Club ADFC erhältlich: Das Angebot gilt auch für Familien- und Haushaltsmitgliedschaften:Mit Ihrer Mitgliedschaft unterstützen Sie den ADFC in ganz Deutschland - für lebenswerte Städte und eine echte Verkehrswende mit dem Fahrrad im Mittelpunkt.- - - - - - -- - - - - - -Der ADFC Langenhagen appelliert anTeilnehmenden im Straßenverkehr, sich an die Regeln der StVO/StVZO zu halten und bittet weiterhinum Höflichkeit, Freundlichkeit, Zuvorkommen, Vorsicht, Rücksicht und - besonders - um Gelassenheit. Und um wahrheitsgerechte Aufklärung.- - - - - -Rauf aufs 🚲, aber sicher(er)!Ortsgruppe im Fahrrad-Club ADFC Region Hannover e.V.Langenhagen@ADFC-Hannover.de0151 240 799 75