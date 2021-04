Moussaka - vegetarische Variante

Tipp:

1 große Aubergine5 mittelgroße Kartoffeln (festkochend)1 Zwiebel2 Knoblauchzehen8 TomatenOreganoThymianPfefferSalzOlivenöl400 ml Milch3 gehäufte EL Mehl100 g geriebener Käse (z.B. Gouda)Aubergine waschen und deren Enden abschneiden. Kartoffeln schälen und waschen. Aubergine in Scheiben schneiden und in etwas Olivenöl anbraten. Kartoffeln in Scheiben reiben und in kochendem Salzwasser für ca. 5 Minuten garen. Die gebratenen Auberginenscheiben auf Küchentuch abtropfen lassen. Kartoffelscheiben in ein Sieb abgießen.Zwiebel pellen, in feine Würfel schneiden und in etwas Olivenöl glasig dünsten. Tomaten waschen, den Strunk entfernen und das Fruchtfleisch würfeln. Die Tomatenwürfel zu den Zwiebeln in die Pfanne geben und einköcheln lassen. Knoblauch an die Tomaten pressen und alles mit Oregano, Thymian, Salz und Pfeffer abschmecken.Auberginen in eine Auflaufform geben. Anschließend eine Schicht Tomaten, die Kartoffeln und wieder eine Schicht Tomaten in die Form füllen.Aus Mehl und Olivenöl eine Mehlschwitze herstellen. Langsam die Milch mit einem Schneebesen unterrühren und bei mittlerer Hitze andicken lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Den Käse reiben und unter die Soße heben. Die Soße über den Auflauf geben und alles bei 180°C für ca. 15 Minuten goldgelb überbacken.Lecker schmeckt das Moussaka auch in veganer Variante mit Soja-Drink und veganem Reibekäse. Wenn ihr mögt, könnt ihr zusätzlich Soja-Schnetzel für den Biss auf das Gemüse schichten.