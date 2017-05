Mit Gewinnen: „MdRzA“ in Niedersachsen - mit dem Rad zur Arbeit, von ADFC und AOK

„MdRzA“ in NiedersachsenMachen Sie Ihren Arbeitsweg zur Fitness-Strecke- Radeln Sie im Sommer zur Arbeit!- Schon 30 Minuten Fahrradfahren am Tag fördern Ihre Gesundheit.- Frische Luft und Bewegung wecken die Lebensgeister.- Machen Sie den Weg zur Arbeit mit MdRzA zu Ihrem persönlichen Fitnessprogramm:Die Teilnahme ist völlig kostenfrei.Sie radeln von zu Hause zur Arbeit - auch Teilstücke, kombiniert mit Bus oder Bahn, zählen.Schon mit 20 Arbeitstagen per Rad können Sie attraktive Preise gewinnen.